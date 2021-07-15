Разработчики WhatsApp не позволяли использовать мессенджер на компьютере без подключённого к Сети смартфона.

Но скоро эти ограничения будут сняты и WhatsApp без привязки к мобильному устройству можно будет использовать на разных устройствах.

Новая бета-версия мессенджера уже позволяет запускать WhatsApp. Разработчикам удалось решить техническую проблему сквозного шифрования без участия смартфона.

Пока бета-версия доступна для ограниченного круга пользователей, но в дальнейшем количество участников будут увеличивать.

Нововведение в WhatsApp работает только среди бета-тестеров, и не позволяет отправлять сообщения на актуальные стабильные версии мессенджера.