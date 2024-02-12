WhatsApp запустил функцию «Избранное» для ускоренного доступа к контактам

Команда WhatsApp активно работает над новыми решениями, которые позволят пользователям устанавливать приоритеты в своих разговорах и повысить эффективность обмена сообщениями.

Одна из этих функций, которая находится в разработке, предусматривает возможность добавления контактов в папку «Избранное» для быстрого доступа к выбранным контактам.

Согласно сообщению портала WABetaInfo, в будущем обновлении WhatsApp Web появится специальный фильтр чата, где будут отображаться избранные контакты.

Это позволит пользователям быстро звонить выбранным контактам, просто открыв вкладку вызовов и выполнить звонок одним касанием.

Ожидается, что функция выбора избранных контактов будет доступна в веб-версии WhatsApp после соответствующего обновления. Пока она находится в стадии разработки.