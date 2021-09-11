WhatsApp запускает сквозное зашифрованное облачное резервное копирование для iOS и Android

Выполняя долгожданную функцию от пользователей, принадлежащий Facebook WhatsApp собирается делать резервные копии в облаке с сквозным шифрованием, чтобы сопровождать сквозное шифрование сообщений, отправляемых с помощью службы. Приложение предложит эту функцию в «ближайшие недели» пользователям iOS и Android с двумя способами полного шифрования их резервных копий.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг поделился этой новостью сегодня в своем сообщении на Facebook :

Мы добавляем еще один уровень конфиденциальности и безопасности в WhatsApp: возможность сквозного шифрования для резервных копий, которые люди предпочитают хранить на Google Диске или iCloud. WhatsApp — первая глобальная служба обмена сообщениями такого масштаба, предлагающая сквозной шифрованный обмен сообщениями и резервное копирование, и решение этой задачи было действительно сложной технической задачей, для решения которой потребовалась совершенно новая структура для хранения ключей и облачного хранилища в операционных системах.

Facebook поделился с TechCrunch более подробной информацией о том, как это будет работать:

В «ближайшие недели» пользователи WhatsApp увидят возможность сгенерировать 64-значный ключ шифрования, чтобы заблокировать свои резервные копии чатов в облаке. Пользователи могут хранить ключ шифрования в автономном режиме или в диспетчере паролей по своему выбору, или они могут создать пароль, который создает резервную копию своего ключа шифрования в облачном «хранилище резервных ключей», разработанном WhatsApp. Ключ шифрования, хранящийся в облаке, нельзя использовать без пароля пользователя, который не известен WhatsApp.

Другая часть этого заключается в том, что при создании зашифрованной резервной копии WhatsApp более ранние копии будут удалены. «Это произойдет автоматически, и пользователю не потребуется никаких действий», — добавил представитель.

Facebook также опубликовал технический документ по безопасности для новых резервных копий со сквозным шифрованием со всеми особенностями. Вы можете прочитать это полностью здесь.

Эта новость появилась после недоразумения в отчете ProPublica, в котором говорилось, что сообщения WhatsApp не были зашифрованы сквозным шифрованием. Эта путаница разрешилась буквально вчера.