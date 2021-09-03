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WhatsApp запускает функцию передачи чата с iOS на Android для нескольких телефонов Samsung

WhatsApp запускает функцию передачи чата с iOS на Android для нескольких телефонов Samsung
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WhatsApp внедряет новую функцию передачи чата на несколько смартфонов Samsung. Эта функция была впервые представлена ​​еще на мероприятии Galaxy Unpacked 2021 и позволит переносить чат между устройствами iOS и Android.

На данный момент популярная платформа социальных сетей предлагает эту функцию только для смартфонов Samsung. Он позволяет пользователям переносить информацию о своей учетной записи, изображения профиля, личные и групповые чаты, мультимедиа и даже настройки с iPhone на устройство Samsung. В недавнем сообщении в блоге компания объявила, что стремится расширить эту функцию передачи чата, включив в список совместимости больше смартфонов южнокорейского технологического гиганта.

Теперь любой телефон Samsung, на котором установлено приложение Samsung SmartSwitch 3.7.22.1 или более поздней версии и работает под управлением Android 10 или более поздней версии, может использовать функцию передачи чата WhatsApp. Тем не менее приложение для обмена сообщениями в чате также добавило, что скоро оно будет работать, в том числе и для других смартфонов Android. С другой стороны, пользователям iPhone требуется WhatsApp iOS версии 2.21.160.17 или выше, чтобы использовать эту функцию. Примечательно, что пользователям Samsung также понадобится порт USB Type C Lightning для выполнения передачи, поскольку это локальная миграция, а не передача данных через облако для обеспечения конфиденциальности.

Как перенести чаты с iPhone на телефон Samsung

  1. Включите Samsung и при появлении запроса подключитесь к iPhone с помощью кабеля.
  2. Следуйте Samsung Smart Switch.
  3. При появлении запроса отсканируйте QR-код, отображаемый на новом устройстве, с помощью камеры iPhone.
  4. Нажмите «Пуск» на своем iPhone и дождитесь завершения процесса.
  5. Продолжайте настраивать свой новый Samsung.
  6. Когда вы дойдете до главного экрана, откройте WhatsApp и войдите в систему, используя тот же номер телефона, который использовался на вашем старом устройстве.
  7. При появлении запроса нажмите «Импортировать» и дождитесь завершения процесса.
  8. Завершите активацию нового устройства, и вы увидите, что чаты ждут вас.
WhatsApp
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