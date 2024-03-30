WhatsApp заблокирует аккаунт пользователя при несогласии с новыми правилами

Новая политика конфиденциальности и условия обслуживания мессенджера WhatsApp вызывают необходимость действий у пользователей. Команда WhatsApp обновляет свои правила для соответствия требованиям Евросоюза и введения новых положений.

Согласно обновленным условиям, пользователи должны согласиться с новыми правилами до 11 апреля, в противном случае их учетная запись может быть заблокирована. Это означает, что для сохранения доступа к своей переписке и функциональности мессенджера необходимо принять новые условия.

Одним из ключевых изменений являются требования Евросоюза, связанные с политикой «Закона о цифровых рынках». Они касаются рекомендаций и принципов использования WhatsApp, отправки сообщений сторонним поставщикам и использования каналов. Обновление политики конфиденциальности отражает эти требования и устанавливает новые правила для пользователей.

Кроме того, с 11 апреля 2024 года WhatsApp вводит глобальные требования к минимальному возрасту для использования мессенджера. В соответствии с обновленными условиями, минимальный возраст для использования WhatsApp будет снижен с 16 до 13 лет. Это означает, что пользователи, достигшие 13-летнего возраста, смогут продолжать пользоваться мессенджером.