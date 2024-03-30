Главная » Новости

WhatsApp заблокирует аккаунт пользователя при несогласии с новыми правилами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 870 Опубликовано

Новая политика конфиденциальности и условия обслуживания мессенджера WhatsApp вызывают необходимость действий у пользователей. Команда WhatsApp обновляет свои правила для соответствия требованиям Евросоюза и введения новых положений.

Согласно обновленным условиям, пользователи должны согласиться с новыми правилами до 11 апреля, в противном случае их учетная запись может быть заблокирована. Это означает, что для сохранения доступа к своей переписке и функциональности мессенджера необходимо принять новые условия.

Одним из ключевых изменений являются требования Евросоюза, связанные с политикой «Закона о цифровых рынках». Они касаются рекомендаций и принципов использования WhatsApp, отправки сообщений сторонним поставщикам и использования каналов. Обновление политики конфиденциальности отражает эти требования и устанавливает новые правила для пользователей.

Кроме того, с 11 апреля 2024 года WhatsApp вводит глобальные требования к минимальному возрасту для использования мессенджера. В соответствии с обновленными условиями, минимальный возраст для использования WhatsApp будет снижен с 16 до 13 лет. Это означает, что пользователи, достигшие 13-летнего возраста, смогут продолжать пользоваться мессенджером.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.