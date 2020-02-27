WhatsApp в январе перестал быть самым популярным приложением в мире

Долгое время самым популярным приложением в мире был мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Facebook).

По данным аналитической компании SensorTower, в январе WhatsApp потерял звание самого популярного приложения.

Сейчас в лидерах по загрузке TikTok. Это приложение в декабре сместило со второго места программу социальной сети Facebook, а в январе оно переместилась на первое место.

Аналитики учитывали не только TikTok, но и ее аналог для китайских пользователей – Douyin.

Суммарно TikTok и Douyin из официальных магазинов приложений в январе загрузили более 104 миллиона раз.

Прирост в сравнении с январем прошлого года составил 46%. За все историю существования Douyin и TikTok количество загрузок уже составляет 1,82 млрд.