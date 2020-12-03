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WhatsApp в феврале планирует обновить условия обслуживания: несогласным предложат удалить аккаунт

03.12.2020 20:27

В следующем году WhatsApp представляет обновленные условия обслуживания, и если вы хотите продолжать использовать приложение, вам придется согласиться с изменениями. Изменения касаются того, как WhatsApp и Facebook (владеющий приложением) обрабатывают пользовательские данные.

Они должны вступить в силу 8 февраля 2021 года, но у вас будет возможность согласиться с новой политикой до этой даты. Новости о грядущих изменениях будут сообщены пользователям через новую службу объявлений WhatsApp.

Как отмечает WABetaInfo, всплывающее окно в виде баннера будет использоваться для информирования пользователей о предстоящих изменениях условий и политики конфиденциальности WhatsApp. Нажатие на баннер дает пользователям возможность просмотреть изменения и согласиться с ними.

Хотя полная информация об изменениях политики еще не известна, скриншоты объявления показывают два ключевых изменения. Изменение касается не только сервиса WhatsApp и обработки пользовательских данных, но и того, как компании могут использовать сервисы, размещенные на Facebook, для хранения и управления своими чатами WhatsApp.

Пользователям предлагается принять изменения, нажав на заметную кнопку «Согласен», но в WhatsApp есть несколько советов для тех, кто недоволен обновленными условиями. Компания говорит:

«Нажимая «Согласен», вы принимаете новые условия, которые вступают в силу 8 февраля 2021 г. После этой даты вам нужно будет принять новые условия, чтобы продолжить использование WhatsApp, или вы всегда можете удалить свою учетную запись».

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