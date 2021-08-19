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WhatsApp тестирует сообщения, которые исчезают через 90 дней

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Еще в ноябре 2020 года WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять сообщения, которые исчезают через 7 дней. Теперь похоже, что компания работает над аналогичным обновлением, в котором сообщения будут исчезать через 90 дней.

WhatsApp тестирует сообщения, которые исчезают через 90 дней

Ранее популярное приложение для обмена сообщениями заявляло, что оно работает с сообщениями, которые будут исчезать навсегда после однократного просмотра. Точно так же его последняя бета-версия предоставляет функцию исчезновения сообщений в течение 90 дней, которая также будет удалять сообщения примерно через три месяца. На данный момент это бета-версия сборки 2.21.17.16, доступная для Android.

WhatsApp тестирует сообщения, которые исчезают через 90 дней

Другими словами, до появления этой функции в действующей версии приложения еще далеко. В новом отчете WaBetaInfo также представлены скриншоты, демонстрирующие новое меню, которое позволяет пользователям настраивать свои «исчезающие сообщения». Это меню предлагает варианты от 90 дней, 7 дней, 24 часов или просто полное отключение функции, что означает, что в основном оно предлагает пользователям большую гибкость и возможности выбора.

Источник — Astera.

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