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WhatsApp теперь позволяет пользователям передавать историю чатов с iPhone на Pixel и другие устройства Android

WhatsApp теперь позволяет пользователям передавать историю чатов с iPhone на Pixel и другие устройства Android
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Если вы перешли с iPhone на устройство Samsung Galaxy за последние пару месяцев, у вас не должно было возникнуть проблем с переносом истории чата WhatsApp с одного телефона на другой. Однако эта особенность ограничена устройствами Samsung Galaxy, по крайней мере, так было до недавнего времени. Google объявил, что наконец-то удалось реализовать ту же функцию в Pixel и всех других смартфонах Android 12. Начиная с сегодняшнего дня пользователи iPhone могут безопасно переносить историю чатов и воспоминания из своей учетной записи WhatsApp на Android.

Чтобы успешно перенести историю чата в WhatsApp с iPhone на совместимое устройство Android, вам понадобится кабель USB-C — Lightning. После подключения двух телефонов вам будет предложено отсканировать QR-код с помощью вашего iPhone, чтобы открыть WhatsApp и переместить все ваши разговоры, мультимедиа и любые другие воспоминания на новое устройство Android.

Как упоминалось ранее, эта функция уже доступна на устройствах Samsung Galaxy, а теперь полностью поддерживается на всех телефонах Pixel . Google также подтвердил, что возможность передачи данных станет доступной на новых смартфонах, которые также будут запускаться с Android 12.

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