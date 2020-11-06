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WhatsApp теперь позволяет пользователям отправлять исчезающие сообщения

06.11.2020 08:58

В WhatsApp скоро появится функция исчезающих сообщений, которая позволит пользователям чат-приложения сократить свой цифровой след.

Как только обновление, которое выходит с четверга, достигнет телефонов, пользователи смогут установить параметр для каждого отдельного чата, в котором они находятся — будь то индивидуальный или групповой — для автоматического удаления сообщений через семь дней после их отправки.

В отличие от некоторых конкурентов, таких как приложение для безопасного обмена сообщениями Signal, WhatsApp, принадлежащий Facebook, решил не предлагать гибкость пользователям. Например, нет возможности изменить продолжительность хранения сообщений; а также служба удаляет отправленные изображения и видео.

Чтобы включить исчезновение сообщений, коснитесь имени чата в верхней части экрана и прокрутите вниз до нового параметра «исчезающие сообщения», чтобы включить его. При этом не удаляются старые сообщения, и любой участник чата может включить или выключить настройку, хотя в групповом чате контроль имеют только администраторы.

Как и в случае с другими вариантами исчезающих сообщений, пользователям нужно доверять своим друзьям. Ничто не мешает другой стороне в чате делать снимки экрана или пересылать сообщения, которые они хотят сохранить на потом.

Новая функция появилась через месяц после того, как WhatsApp запустил сервис покупок, интегрировав себя с Facebook более тесно, чем когда-либо прежде. Теперь пользователи смогут отправлять сообщения компании в приложении, просматривать каталог товаров для продажи и совершать покупки, не выходя из WhatsApp. Эта функция также принесет компании столь необходимый доход, поскольку WhatsApp, наконец, начнет взимать плату с компаний за использование своих бизнес-инструментов.

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