WhatsApp скоро представит обновленные реакции на сообщения чата на iOS

WhatsApp сейчас работает над переработанными всплывающими сообщениями для устройств iOS. Вот все, что вам нужно знать.

WhatsApp сейчас работает над обновленным дизайном пузырей чата для устройств iOS. Согласно WABetainfo, эта функция находится в стадии разработки и будет выпущена в будущем обновлении, сообщает 9To5Mac.

Переработанные пузыри чата стали более округлыми и имеют новый зеленый цвет. Между темным и светлым режимами немного больше контраста.

Также можно заметить, что новые пузыри чата стали больше и выглядят немного современнее. В отчете говорится, что это часть других настроек, которые WhatsApp привносит в приложение, например, увеличенное изображение и предварительный просмотр ссылок.

В отчете упоминается, что функция реакции также находится в стадии разработки, и пока неизвестно, когда она будет выпущена для всех пользователей. В прошлом месяце в отчете говорилось, что WhatsApp работает над обновлением, в котором сообщения будут исчезать через 90 дней.

Ранее в популярном приложении для обмена сообщениями говорилось, что оно работает с сообщениями, которые будут исчезать навсегда после одного просмотра, сообщалось ранее в отчете.

Точно так же его последняя бета-версия предоставляет функцию исчезновения сообщений в течение 90 дней, которая также будет удалять сообщения примерно через три месяца, добавил он.