WhatsApp позволит пользователям скрывать последнее посещение от определенных контактов

WhatsApp, похоже, находится на подъеме, привнося в свою службу обмена сообщениями столь востребованные и давно назревшие функции.

Ранее на этой неделе платформа обмена сообщениями, принадлежащая Meta, предоставила столь востребованную функциональность, которая устраняет требование онлайн-подключения на вашем смартфоне для использования платформы чата на нескольких устройствах . И теперь, объявлена еще одна полезная функция, позволяющая прятать статус посещения от конкретных контактов.

Эта функция предоставит пользователям возможность анонимности. Пользователи WhatsApp смогут выделять контакты, которым они не хотят сообщать о своем последнем посещении. В текущей стабильной версии WhatsApp допускает только три варианта; Во-первых, вы можете позволить всем, у кого есть ваш номер, видеть ваш последний визит, во-вторых, только людям из ваших контактов, или вы можете установить его никому.

Это будет долгожданное изменение для людей, которые хотят уединиться от своих рабочих друзей, начальников, властных родителей и членов семьи. Это также было бы облегчением от угрозы культуры мгновенного ответа.

Прямо сейчас это изменение статуса «Последний визит» все еще тестируется бета-тестерами на ограниченном количестве устройств, без официального объявления о том, когда оно появится в действующей версии приложения.

Источник — Astera.