Главная » Новости

WhatsApp позволит пользователям скрывать последнее посещение от определенных контактов

На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

WhatsApp, похоже, находится на подъеме, привнося в свою службу обмена сообщениями столь востребованные и давно назревшие функции.

WhatsApp позволит пользователям скрывать последнее посещение от определенных контактов

Ранее на этой неделе платформа обмена сообщениями, принадлежащая Meta, предоставила столь востребованную функциональность, которая устраняет требование онлайн-подключения на вашем смартфоне для использования платформы чата на нескольких устройствах . И теперь, объявлена еще одна полезная функция, позволяющая прятать статус посещения  от конкретных контактов.

WhatsApp позволит пользователям скрывать последнее посещение от определенных контактов

Эта функция предоставит пользователям возможность анонимности. Пользователи WhatsApp смогут выделять контакты, которым они не хотят сообщать о своем последнем посещении. В текущей стабильной версии WhatsApp допускает только три варианта; Во-первых, вы можете позволить всем, у кого есть ваш номер, видеть ваш последний визит, во-вторых, только людям из ваших контактов, или вы можете установить его никому.

Это будет долгожданное изменение для людей, которые хотят уединиться от своих рабочих друзей, начальников, властных родителей и членов семьи. Это также было бы облегчением от угрозы культуры мгновенного ответа.

Прямо сейчас это изменение статуса «Последний визит» все еще тестируется бета-тестерами на ограниченном количестве устройств, без официального объявления о том, когда оно появится в действующей версии приложения.

Источник — Astera.

ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.