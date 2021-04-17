WhatsApp с 15 мая 2021 года сильно ограничит функционал пользователям

Если пользователь не примет новые пользовательские соглашения, разработчики мессенджера очень сильно ограничат функционал сервиса.

Пользователям WhatsApp дали возможность до 15 мая ознакомиться с новыми правилами сервиса и принять пользовательское соглашение.

Если до указанной даты пользователь не примет новые правила, то после 15 мая в приложении можно будет только совершать звонки и получать уведомления, тогда как писать и читать сообщения не получится.

Сейчас зарегистрированным в WhatsApp предлагают принять новые правила сервиса, или экспортировать свою историю сообщений в другой мессенджер и удалить аккаунт.