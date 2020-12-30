WhatsApp с 1 января прекратит работать на старых смартфонах

Ранее в этом году Whatsapp остановил смартфоны, которые использовали Android 2.3.7 и старше, а также iPhone iOS 8 или старше, ради их обновления.

Операционные системы, в которых WhatsApp больше не поддерживает старые или устаревшие операционные системы, больше не обновляются или не устанавливаются на новые устройства.

Устройства Android и iPhone поддерживают только устаревшие операционные системы, но не могут запускать собственные приложения Facebook.

Пользователи WhatsApp, которые используют приложение Di на iPhone 4 или более ранних версиях, а также на устаревших телефонах Android не могут правильно использовать приложение di с Нового года.

Платформа обмена сообщениями также прекратит поддержку iOS 9 и операционного программного обеспечения, выпущенного Apple в 2015 году.

Пользователи телефонов сторонних производителей со старыми устройствами также пострадают, если их устройство по-прежнему работает под управлением операционной системы Android 4.0.3.