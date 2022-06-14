WhatsApp разрешил переносить историю сообщений с Android-устройств на iPhone

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер долгожданную функцию, которую многие ждали годами.

В бета-версии популярного мессенджера появилась возможность переносить историю чатов с Android на iPhone.

Раньше это можно было сделать только наоборот — с iPhone на Android. При этом в Telegram таких проблем не было изначально, и в нем достаточно на новом смартфоне войти в свой аккаунт и все история переписки автоматически подтягивалась.

Пока новая функция работает только на «чистых» iPhone (новый или сброшенный до заводских настроек).

Для переноса нужно чтобы на смартфоне была iOS 15.5, а WhatsApp до этого был установлен на аппарате под управлением Android 5 или более поздняя версия.