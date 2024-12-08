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WhatsApp разрабатывает функцию для обмена медиафайлами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией, которая позволит пользователям отправлять изображения, видео и документы напрямую в другие приложения.

Это сделает обмен файлами более удобным, так как не нужно будет их сохранять и передавать вручную в другие социальные сети.

В новой бета-версии Android 2.24.25.20 разработчики добавили специальную панель для быстрого обмена файлами.

Пользователи смогут делиться медиафайлами и сообщениями с другими приложениями, избегая лишних действий, таких как ручное сохранение видео и фото, с целью дальнейшей их выгрузки в другие социальные сети.

В бета-версии Android 2.24.25.20 пока добавлены только две социальные сети, в дальнейшем разработчики планируют увеличить количество самых популярных платформ в мире.

Функция сейчас проходит тестирование и скоро будет доступна большему числу пользователей.

 

Источник: huaweicentral

WhatsApp
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