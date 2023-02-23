WhatsApp раскрывает все переписки пользователей при смене телефонного номера

Об этом сообщил журнал The Register, к журналистам которого обратился один из читателей.

Он рассказал, что в мессенджере WhatsApp есть серьезная проблема, из которой все переписки пользователей могут оказаться в руках третьего лица.

Это происходит в тех случаях, когда пользователь меняет телефонный номер, но фактически он не отвязывается от аккаунта. В результате новый пользователь мессенджера с купленным новым номером телефона получает доступ к переписке старого абонента и более того, он даже может переписываться с людьми от его имени.

В WhatsApp нес тали отрицать, что проблема существует, но такие случаи крайне редки. Тем не менее разработчик мессенджера советуют при смене номера телефона, удалять старую учетную запись в приложении либо переносить аккаунт на новый номер телефона.

Также пользователям советуют использовать двухэтапную верификацию для дополнительной защиты аккаунтов. Еще было добавлено, что полностью проблему решить они не могут, так как у них нет возможности повлиять на принципы работы операторов связи.