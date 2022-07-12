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Мессенджер WhatsApp позволит использовать любые эмодзи в качестве реакций на сообщения

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В WhatsApp скоро добавят новые возможности. В частности, в сервисе обещают добавить возможность оставлять реакции на сообщения с помощью эмодзи.
Это можно будет сделать при помощи любых эмодзи.

Стоит отметить, что в WhatsApp и сейчас есть возможность оставлять реакции используя эмодзи, но пока количество реакций очень ограничено.

После расширения функционала на экране помимо шести добавленных эмодзи появится «+», через который будет открыт доступ ко всем остальным вариантам.

Также скоро пользователи мессенджера WhatsApp смогут использовать одну учётную запись сразу на двух устройствах

 

WhatsApp
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