WhatsApp позволил одновременно использовать нескольких аккаунтов

В WhatsApp, который является собственностью компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), появилась новая функция: теперь пользователи имеют возможность использовать два аккаунта одновременно. Эту информацию сообщили в официальном блоге компании в четверг, 19 октября.

Представители сервиса объявили, что теперь можно одновременно использовать два аккаунта WhatsApp, например, личный и рабочий. Это означает, что нет необходимости выходить из аккаунта при смене его использования, и больше не нужно носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что сообщение будет отправлено из неправильного аккаунта.

Для создания второго аккаунта потребуется иметь еще один номер телефона и сим-карту. Пользователи могут перейти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, после чего выбрать пункт «Добавить аккаунт».

Ранее было сообщено о другой новой функции в WhatsApp. По словам специалистов портала WABetaInfo, в приложение мессенджера для устройств на базе iOS добавили возможность вручную переключаться между режимами записи аудио- и видеосообщений.

Кроме того, было оглашено, что в WhatsApp скоро появится функция защиты чатов паролем. Эти защищенные чаты будут расположены отдельно. Для доступа к ним потребуется ввести секретный код или использовать биометрические данные. Это улучшит конфиденциальность переписок в WhatsApp, так что даже при доступе к чужому смартфону невозможно будет проникнуть в защищенный паролем чат. Эта функция будет доступна в бета-версии 2.23.21.8.

Ранее руководство МВД России дало указание сотрудникам полиции удалить или переименовать рабочие чаты, созданные в WhatsApp, и предложило перейти на Telegram. Однако в некоторых регионах сотрудникам разрешили оставить группы в WhatsApp, но попросили переименовать их, чтобы не было видно, что они связаны с МВД.

В сентябре в Дагестане школьным учителям рекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров, включая WhatsApp, и перейти на российские аналоги, такие как платформа «Сферум», разработанная Минпросвещения России и Минцифры. В школах Свердловской области полностью запретили использование WhatsApp и Telegram, переведя классные чаты и рабочие переписки на отечественные мессенджеры.