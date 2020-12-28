WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 1 января

С начала 2021 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых старых моделях смартфонов, сообщает Mirror. Мессенджер не может быть использован владельцами устройств под управлением операционных систем iOS 8 и Android 4.0.3.

Это означает, что мессенджер не будет доступен на iPhone 4 и более старых моделях. На всех остальных устройствах iOS, начиная с iPhone 4S, потребуется обновить операционную систему. Владельцы Android, которые не могут обновить свою систему, также не смогут пользоваться мессенджером. В случае смены телефона они могут создавать резервные копии своих сообщений, чтобы сохранить историю чата.

Ранее App Annie опубликовала рейтинг самых скачиваемых приложений в России. По мнению аналитиков, WhatsApp занял второе место после TikTok, но обогнал Telegram.