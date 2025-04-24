WhatsApp ограничит экспорт переписок и загрузку медиа для усиления защиты

Мессенджер WhatsApp* внедряет новую функцию «Расширенная конфиденциальность чатов», направленную на усиление защиты личной переписки. Об этом сообщили представители компании, подчеркнув, что нововведение блокирует возможность экспорта сообщений, а также автоматическую загрузку медиафайлов как на устройство пользователя, так и его собеседника.

Ранее в WhatsApp уже действовали меры защиты, включая сквозное шифрование и запрет на пересылку отдельных сообщений. Однако новая настройка поднимает уровень конфиденциальности чатов, делая информацию внутри диалогов недоступной для сохранения за пределами мессенджера. Также ограничивается возможность взаимодействия с искусственным интеллектом Meta в рамках закрытых бесед.

Несмотря на внедрение новых мер, пока остаётся технически возможным создание скриншотов сообщений. В компании заявляют, что рассматривают возможность запрета и этой функции в будущих обновлениях. Введение «Расширенной конфиденциальности чатов» особенно актуально в ситуациях, когда участники общения не знакомы лично, но обсуждают чувствительные темы — например, в группах поддержки или при обсуждении социальных вопросов.

Подключить новую настройку можно вручную в меню конкретного чата, выбрав соответствующий пункт. Функция распространяется как на личные, так и на групповые беседы и будет внедряться поэтапно в течение ближайших месяцев. Она дополняет уже действующие механизмы защиты, включая исчезающие сообщения и блокировку чатов.

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ.