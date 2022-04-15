WhatsApp представил новую функцию сообществ для объединения общих групп

Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащее Meta, сегодня объявило о запуске новой функции «Сообщества», которая позволяет людям объединять отдельные группы под одной крышей. WhatsApp говорит, что это даст людям возможность получать обновления, которые рассылаются всему сообществу, а затем организовывать небольшие дискуссионные группы по важным темам.

Так, например, школьные родители могут создать всеобъемлющее «Школьное» сообщество, которое разбивается на более мелкие группы в зависимости от класса и других факторов. Администраторы сообщества получат доступ к «новым мощным инструментам», таким как сообщения объявлений и контроль над группами, которые могут быть созданы в сообществе.

Мы думаем, что с помощью сообществ директору школы будет проще собрать вместе всех родителей школы, чтобы поделиться новостями, которые необходимо прочитать, и создать группы, посвященные конкретным классам, внеклассным мероприятиям или потребностям волонтеров.

WhatsApp также добавляет ряд улучшений для групп, включая реакцию смайликов на сообщения, функцию удаления администратором, которая позволит удалять проблемные сообщения из всех чатов, обмен файлами с поддержкой файлов размером до 2 ГБ и голосовое управление одним касанием. вместимостью до 32 человек.