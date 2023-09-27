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WhatsApp не будет работать на 16 Android-девайсах 2011-2013 годов

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WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах с 24 октября 2023 года, была сообщена на их официальной странице. Согласно этому сообщению, начиная с указанной даты, мессенджер будет поддерживаться только на устройствах с операционной системой Android версии 5.0 и выше.

Также отмечается, что телефон пользователя должен иметь возможность принимать SMS или звонки для подтверждения номера.

Кроме того, разработчики уточнили, что создание новых аккаунтов на устройствах, использующих только Wi-Fi-соединение, станет невозможным.

В настоящее время WhatsApp работает на устройствах с Android 4.1 и выше, а также на iPhone с iOS 12 и выше.

Если ваше устройство не соответствует требованиям после 24 октября 2023 года, вы можете столкнуться с проблемами доступа к мессенджеру и потерей функциональности.

Рекомендуется обновить операционную систему вашего устройства или, если это невозможно, обратиться к производителю устройства для получения дополнительной информации о возможных обновлениях или поддержке.

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