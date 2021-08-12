WhatsApp наконец-то представил очень востребованную функцию, которая позволит пользователям передавать историю чатов между своими смартфонами Android и iOS. Эта функция, которую многие пользователи ожидали в течение некоторого времени, упростит перенос учетных записей между телефоном Android и телефоном iOS.

Примечательно, что популярная платформа социальных сетей была анонсирована на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2021. Хотя раньше процесс переноса истории чата был сложным и мог включать сторонние приложения, похоже, что теперь компания предлагает простое решение. На данный момент смартфоны Samsung будут первыми, кто поддерживает передачу чата на iPhone. Хотя мы можем ожидать, что в ближайшем будущем эта функция будет доступна для большего количества устройств iOS и Android.

WhatsApp заявила, что история чата пользователя полностью зашифрована на его собственных устройствах, а перенос чатов вместе с голосовыми заметками вызвал ряд технических проблем. Но похоже, что компания работает с крупнейшим в мире производителем смартфонов, чтобы преодолеть это препятствие. Фирма по обмену сообщениями, принадлежащая Facebook, добавила, что «WhatsApp представит возможность перемещать всю историю чатов WhatsApp, включая голосовые заметки, фотографии и разговоры, — простым и безопасным способом, если вы решите переключить мобильные операционные системы.

Далее он добавил, что «эта функция означает, что люди смогут переключаться между платформами по своему выбору и брать с собой свою историю WhatsApp. Эта функция будет доступна пользователям систем Android и iOS — это означает, что люди смогут переключаться как с Android на iOS, так и с iOS на Android. Первоначально он начнет развертываться на Android, а затем и на новейших телефонах Samsung Galaxy. Пользователи смогут перенести свою историю WhatsApp с iOS на устройство Android, а впоследствии смогут делать то же самое на устройствах iOS».

Источник — Astera.