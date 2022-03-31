Главная » Новости

WhatsApp начинает развертывание нового интерфейса и функций голосовых сообщений

На чтение 2 мин Просмотров 6 Опубликовано

Голосовые сообщения или «голосовые заметки» часто являются предпочтительной формой общения в WhatsApp: в среднем через платформу отправляется около 7 миллиардов сообщений каждый день, и сегодня WhatsApp анонсировал несколько новых функций для улучшения их использования.

WhatsApp начинает развертывание нового интерфейса и функций голосовых сообщений

Наиболее заметным изменением, которое недавно появилось в результате бета-тестирования, является воспроизведение вне чата, которое позволяет вам прослушивать голосовое сообщение вне чата, чтобы вы могли выполнять несколько задач или читать и отвечать на другие сообщения.

Если вы воспроизведете голосовую заметку, а затем переключитесь на главный экран WhatsApp или в другую ветку чата, в верхней части приложения появится новый интерфейс воспроизведения голосового сообщения с кнопками для приостановки, возобновления или закрытия голосовой заметки, а также визуализация сигналов и индикатор выполнения.

Теперь можно приостановить полученное голосовое сообщение и продолжить с того места, где вы остановились, когда вернетесь в чат, а также вы можете воспроизводить голосовые сообщения со скоростью 1,5x или 2x, чтобы быстрее слушать сообщения как в обычных, так и в переадресованных сообщениях.

Наконец, при записи голосового сообщения теперь вы можете приостановить запись и возобновить ее, когда будете готовы, а предварительный просмотр черновика позволяет прослушать голосовое сообщение перед его отправкой.

В WhatsApp говорят, что в ближайшие недели новые функции голосовых сообщений станут доступны всем пользователям службы зашифрованного чата.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.