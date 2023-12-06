WhatsApp начал удалять аккаунты россиян

Согласно официальному объявлению, WhatsApp начнет удаление неактивных аккаунтов пользователей с 4 декабря. Будут удалены профили, в которые не было входа в течение 120 дней. По информации от Primpress, восстановление таких удаленных аккаунтов после этой даты будет невозможным.

Разработчики мессенджера утверждают, что такая чистка поможет повысить надежность работы активных аккаунтов. Целью этого шага является оптимизация пользовательского опыта и обеспечение более эффективной работы мессенджера в целом.

Пользователям, которые не собираются использовать свои аккаунты в ближайшее время, рекомендуется обратить внимание на данную информацию и принять меры, чтобы избежать потери своих профилей.