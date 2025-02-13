WhatsApp грозит масштабная утечка данных через шпионское ПО

В мессенджере WhatsApp выявлена уязвимость, позволяющая шпионскому ПО автоматически заражать устройства пользователей.

Как сообщает The Guardian, программа Graphite, разработанная израильской компанией Paragon Solutions, уже затронула около 100 журналистов и активистов.

Заражение происходит без каких-либо действий со стороны пользователя через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах.

Это позволяет хакерам получить полный контроль над устройством, включая доступ к зашифрованным сообщениям в WhatsApp и Signal.

Уязвимость относится к атакам с «нулевым кликом», что означает, что жертвам не нужно нажимать на вредоносные ссылки для заражения.