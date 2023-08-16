WhatsApp экспериментирует с генерацией стикеров, сделанных ИИ

Мессенджер WhatsApp, который принадлежит компании Meta (ранее Facebook), тестирует новую функцию, позволяющую пользователям создавать стикеры с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Эта функция доступна в бета-версии для устройств на операционной системе Android. На данный момент нет информации о том, когда она будет доступна в стабильной версии приложения и на устройствах iOS.

С помощью новой функции пользователи могут задавать текстовое описание для стикеров, а генеративная нейросеть будет создавать изображения на основе этого описания. Это позволит пользователям создавать более персонализированные и уникальные стикеры. Не сообщается, какая конкретно нейросеть используется для генерации стикеров. Кроме того, в случае неуместного или нежелательного контента, пользователи смогут пожаловаться на него.

Ранее WhatsApp уже добавил функцию создания стикеров из фотографий, позволяя пользователям вырезать объекты из фотографий и превращать их в стикеры. Теперь новая функция с использованием искусственного интеллекта дополнит возможности создания стикеров в приложении.