WhatsApp добавляет возможность блокировки чатов с помощью пароля

Пользователи WhatsApp скоро смогут защитить свои чаты с помощью пароля. Как сообщает портал WABetaInfo, новая функция позволит отдельно расположить защищенные чаты от остальных. Для доступа к ним потребуется ввод секретного кода или использование биометрических данных. По информации портала, эта функция будет доступна в бета-версии 2.23.21.8.

Добавление парольной защиты значительно улучшит конфиденциальность переписок в WhatsApp. Даже если кто-то получит доступ к вашему телефону, он не сможет проникнуть в защищенные паролем чаты, отметили авторы материала.

Кроме того, ранее WhatsApp объявил о введении виртуальных ассистентов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). Однако следует отметить, что компания будет иметь доступ к сообщениям «помощника».