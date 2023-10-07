Главная » Новости

WhatsApp добавляет возможность блокировки чатов с помощью пароля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Пользователи WhatsApp скоро смогут защитить свои чаты с помощью пароля. Как сообщает портал WABetaInfo, новая функция позволит отдельно расположить защищенные чаты от остальных. Для доступа к ним потребуется ввод секретного кода или использование биометрических данных. По информации портала, эта функция будет доступна в бета-версии 2.23.21.8.

Добавление парольной защиты значительно улучшит конфиденциальность переписок в WhatsApp. Даже если кто-то получит доступ к вашему телефону, он не сможет проникнуть в защищенные паролем чаты, отметили авторы материала.

Кроме того, ранее WhatsApp объявил о введении виртуальных ассистентов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). Однако следует отметить, что компания будет иметь доступ к сообщениям «помощника».

WhatsApp
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.