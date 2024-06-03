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WhatsApp добавляет новую панель для звонков — фото на весь экран

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Издание WABetaInfo сообщает, что WhatsApp готовится переосмыслить процесс голосовых вызовов в своей новой бета-версии для Android. Входящий звонок теперь будет сопровождаться полноэкранным отображением фотографии абонента.

Кроме того, в обновлении появились и другие новые функции, связанные со звонками. Например, иконки в верхней части экрана позволят свернуть окно вызова или добавить участников из списка контактов в текущий голосовой чат.

Также на нижней панели появился дополнительный пункт с параметрами. Внесенные изменения относятся к Android-версии WhatsApp, и пока неясно, будут ли они распространяться на пользователей iOS.

На данный момент новые функции доступны только для тестирования бета-тестерам. Для этого необходимо загрузить клиент с номером сборки 2.24.12.14 из Google Play.

Ожидается, что в ближайшие дни обновление станет доступным для всех остальных пользователей.

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