WhatsApp добавляет музыку в статусы пользователей

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию, которая позволит пользователям добавлять музыкальные клипы в свои статусы.

Теперь, в течение следующих нескольких недель, пользователи смогут выбирать песни из огромной библиотеки и добавлять их в свои обновления.

Статусы в WhatsApp, как и в Instagram Stories, исчезают через 24 часа. Ранее пользователи могли добавлять только фотографии, видео, текст и GIF-изображения.

С новым обновлением они смогут дополнять свои статусы музыкальными клипами длительностью до 15 секунд для фотографий и до 60 секунд для видео.

При создании статуса появится значок музыкальной ноты, который позволит выбрать песню и нужную часть, где можно добавить. WhatsApp также подчеркнул, что статусы будут полностью зашифрованы, и никто, кроме контактов, не сможет увидеть, какую песню вы выбрали.

Обновление уже начинает распространяться по всему миру, и большинство пользователей увидят новую функцию в ближайшие недели. Это нововведение сближает WhatsApp с Instagram, который также позволяет добавлять музыку в профили и заметки.