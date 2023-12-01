WhatsApp добавил закрытые чаты с секретным кодом доступа

Команда WhatsApp объявила о новом дополнении к функции закрытых чатов, которое добавляет дополнительную защиту с помощью секретных кодов. Это позволяет повысить безопасность закрытых чатов в случае утери доступа к устройству или его совместного использования с другими людьми.

Секретный код, который является уникальным паролем, обеспечивает дополнительную защиту и позволяет скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка, делая ее видимой только после ввода секретного кода в строку поиска. Это обновление уже начало распространяться и станет доступным для пользователей WhatsApp по всему миру.