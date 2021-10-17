WhatsApp для iOS продолжает работу над новой функцией реакции на сообщения

WhatsApp работает над новыми функциями реагирования как минимум несколько месяцев. Теперь есть больше свидетельств развития этой функции.

Как отмечает всегда надежный WABetaInfo , новая бета-версия WhatsApp, 2.21.210.15, дает возможность управлять уведомлениями о реакции с новыми настройками, чтобы отключить их или изменить их тон.

При этом пользователи могут быть предупреждены (или нет) о новых реакциях так же, как они с сообщениями и уведомлениями групп. Несмотря на то, что WhatsApp работает над этой функцией, публичные бета-тестеры по-прежнему не реагируют на это.

Ранее WABetaInfo говорил, что сообщения могут иметь бесконечное количество реакций, но они перестанут учитываться при достижении 999 из них, после чего появится знак «+». Еще одна важная информация заключается в том, что реакции не анонимны, поэтому в групповом чате люди будут знать, кто отреагировал какими смайликами.

Когда мы впервые сообщили об этой функции, WhatsApp реализовал сообщение только тогда, когда кто-то реагирует на одно из ваших сообщений, и вы использовали предыдущую версию WhatsApp.

Вы получили реакцию. Обновите свою версию WhatsApp, чтобы увидеть реакцию.

WhatsApp также работает над поддержкой нескольких устройств 2.0, в результате чего появится приложение для iPad, и пользователи смогут подключаться к нему даже без подключения к Интернету со своих телефонов или с ним. В настоящее время публичные бета-тестеры его настольного приложения уже могут присоединиться к программе бета-тестирования для нескольких устройств, которая позволяет использовать WhatsApp с четырьмя сопряженными устройствами без необходимости подключения смартфона к Интернету.