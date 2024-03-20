WhatsApp для Android-смартфонов внедрит перевод голосовых сообщений в текст

Согласно информации от портала WABetaInfo, разработчики WhatsApp планируют добавить функцию расшифровки голосовых сообщений в Android-версию мессенджера. Ранее эта функция уже была обнаружена в приложении для iPhone, и теперь разработчики намерены расширить ее и на приложение для Android. В бета-версии WhatsApp под номером 2.24.7.8 была замечена данная функция.

На скриншоте, опубликованном WABetaInfo, видно, что в тестовой версии WhatsApp предлагается загрузить дополнительные 150 МБ данных, чтобы приложение научилось расшифровывать голосовые сообщения. Разработчики утверждают, что процесс перевода голоса в текст будет происходить локально на устройстве пользователя, чтобы предотвратить утечку сообщений. После загрузки этого дополнительного пакета, WhatsApp интегрирует функцию расшифровки, позволяющую пользователям читать голосовые сообщения.

Аналогичная функция уже присутствует во многих других мессенджерах, включая Telegram. В приложении Telegram она доступна только для пользователей с премиум-подпиской, и для ее активации не требуется загружать дополнительные данные. В случае WhatsApp, вероятно, данная функция будет предоставляться бесплатно.

Пока не ясно, на каком языке будет работать новая функция в WhatsApp. Процесс расшифровки голосовых сообщений все еще находится в стадии разработки и тестирования, поэтому точные сроки реализации пока неизвестны.

Источник: WABetaInfo