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WhatsApp будет блокировать звонки и сообщения от пользователей, несогласных с новой политикой

16.05.2021 22:31

Со вчерашнего дня вступила в силу обновленная политика конфиденциальности WhatsApp, согласно которой мессенджер может делиться пользовательскими данными с другими сервисами Facebook. Для пользователей, не принявших новые правила, мессенджер заблокирует основные функции.

Как стало известно astera.ru, с 15 мая исходящие звонки и сообщения от пользователей, не подтвердивших свое согласие с новой политикой, будут заблокированы. Однако они по-прежнему смогут отвечать на сообщения и принимать звонки. Позже сервис полностью заблокирует возможность отправлять и получать сообщения и совершать звонки, а также отключит уведомления. Разработчики отмечают, что ограничения будут действовать постепенно, в течение нескольких недель.

«В течение последних нескольких недель мы отображали уведомление в WhatsApp с дополнительной информацией об обновлении», — говорится в заявлении компании. «Дав каждому время на повторение, мы продолжаем напоминать тем, у кого не было возможности сделать это, просмотреть и принять. По прошествии нескольких недель напоминания, которые получают люди, в конечном итоге станут постоянными».

Напомним, в январе этого года WhatsApp объявил о намерении обновить свою политику конфиденциальности. В соответствии с новыми правилами разрешен обмен данными пользователей мессенджера со всеми сервисами, принадлежащими Facebook. Это объявление вызвало негативную реакцию пользователей. В результате разработчик перенес дату вступления в силу новых правил на 15 мая. Планировалось, что через несколько месяцев разработчики смогут убедить пользователей WhatsApp согласиться с изменениями.

«Мы потратили последние несколько месяцев, напрямую общаясь с пользователями о нашем обновлении», — сказал представитель компании. «Большинство людей уже приняли обновление. А для тех, кто этого не сделал, мы не будем удалять их учетную запись 15 мая. Мы предоставим им множество возможностей ознакомиться с обновлением в будущем. Мы знаем, что WhatsApp — это спасательный круг для многих людей во всем мире. Сейчас пользователи полагаются на WhatsApp больше, чем когда-либо, и мы хотим, чтобы так и было», — сказал представитель разработчика.

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