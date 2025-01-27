WhatsApp анонсировал обновление для iOS с поддержкой нескольких учётных записей

WhatsApp выпустил новое обновление для iOS в рамках бета-программы TestFlight, обновив версию до 25.2.10.70. В этом обновлении компания работает над функцией, которая позволит пользователям добавлять и управлять несколькими учётными записями в одном приложении.

Ранее функция нескольких учётных записей была доступна для бета-тестеров на Android. Она позволит пользователям входить в WhatsApp с разных учётных записей, что упростит управление личными и рабочими номерами без необходимости использовать несколько устройств или приложений.

Согласно последним данным, пользователи смогут добавлять новые учётные записи прямо в настройках приложения. При добавлении учётной записи будет два варианта: начать с чистого листа или отсканировать QR-код для привязки к существующей учётной записи. Это сделает переключение между учётными записями более удобным.

Каждая учётная запись будет работать независимо, что позволит сохранить отдельные уведомления, чаты и настройки. Эта функция будет особенно полезна для пользователей с двумя SIM-картами, позволяя управлять обоими номерами в одном приложении.

Функция добавления нескольких учётных записей находится в разработке и будет доступна в будущих обновлениях.