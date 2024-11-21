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WhatsApp анонсировал функцию расшифровки голосовых сообщений на русском

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

В блоге разработчиков WhatsApp сообщается о новой функции расшифровки голосовых сообщений на русском языке. Эта функция будет бесплатной и работать прямо на устройствах пользователей.

Однако поддерживаемые языки могут отличаться на Android и iOS, хотя английский и русский будут доступны на обеих платформах.

По умолчанию функция отключена. Чтобы активировать её, нужно зайти в «Настройки», затем в «Чаты» и выбрать «Расшифровка голосовых сообщений», после чего скачать языковой пакет.

Чтобы использовать функцию, пользователям нужно удерживать голосовое сообщение и выбрать пункт «Транскрибировать» в появившемся меню. Ожидается, что функция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

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