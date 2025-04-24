Western Digital выпустит первый HDD на 40 ТБ во второй половине 2026 года

Компания Western Digital планирует выпустить жёсткий диск объёмом 40 терабайт во второй половине 2026 года. Об этом сообщил глава японского подразделения компании Кимихико Нисио в интервью изданию PC Watch. Это будет первый HDD такого объёма в истории бренда.

Новинка будет основана на технологии HAMR (термомагнитная запись), которая позволяет значительно повысить плотность хранения данных. Однако внедрение этой технологии требует модернизации производственных линий, что отразится на стартовой стоимости устройства. Ожидается, что вначале цена на такие накопители будет высокой.

Тем не менее, Western Digital прогнозирует снижение цен по мере роста спроса, особенно со стороны крупных дата-центров, где постоянно увеличиваются объёмы обрабатываемой и сохраняемой информации.

Помимо серверного сегмента, компания намерена развивать линейку жёстких дисков WD Blue, увеличивая их объём для удовлетворения потребностей не только бизнеса, но и обычных пользователей. В настоящее время на рынке остаются востребованными модели на 2–4 ТБ, но, как отмечают в WD, тенденция постепенно смещается в сторону накопителей большей ёмкости.