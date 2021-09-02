Western Digital представила новые жесткие диски емкостью 20 ТБ

Вчера на мероприятии Western Digital HDD Reimagine Event компания представила свою новейшую архитектуру жестких дисков — гибридную флеш-память ржавчины / NAND, которую она называет OptiNAND. Но, как сказал Ars в интервью Ars президент по технологиям и стратегии WD доктор Сива Сиварам, OptiNAND почти не похож на широко критикуемые гибридные диски SSHD, впервые представленные в 2011 и 2012 годах.

Вместо обещания скорости, подобной SSD, за счет кэширования данных клиентов, OptiNAND предлагает увеличенную плотность записи, удаляя доступные для микропрограмм метаданные с самого диска и сохраняя их в NAND.

Наиболее ощутимой вехой, достигнутой недавно анонсированной архитектурой Western Digital, является накопитель на девять пластин емкостью 20 ТБ, который не требует технологии Shingled Magnetic Recording ( SMR ). Новый диск использует подмножество технологии EAMR Western Digital , которая была переименована в ePMR — предположительно, чтобы подчеркнуть, что это не SMR, который имеет серьезные последствия для производительности и удобства использования для многих распространенных рабочих нагрузок.

В новом накопителе используется та же технология EAMR и трехступенчатого привода, что и в предложениях 18 ТБ и 20 ТБ в июле прошлого года, но плотность записи увеличивается за счет выгрузки бортовых метаданных на флэш-память архитектуры OptiNAND. Метаданные, о которых мы говорим, не являются метаданными файловой системы — это метаданные оборудования , доступные для микропрограммы накопителя, но не доступные за пределами самого накопителя.

Повторяющееся биение ( РБ ) представляет собой описание ротационной системы неточностей , которые могут быть предсказаны заранее, например, устойчивое колебание , вызванным микроскопически несовершенным выравниванием ротора. Данные RRO специфичны для каждого отдельного диска и генерируются на заводе во время производства и хранятся на самом диске.

В типичных традиционных накопителях метаданные RRO чередуются с данными, доступными для клиентов, на самих пластинах, что снижает общую пространственную плотность диска за счет уменьшения количества дорожек на дюйм (TPI), доступных для данных клиентов. Архитектура OptiNAND позволяет Western Digital перемещать эти метаданные с пластин на встроенную NAND.

Чтобы достичь 20 ТБ на диске с девятью пластинами с современными технологиями записи, вам понадобится какой-то «край» следующего поколения. В прошлогодних дисках емкостью 20 ТБ этим преимуществом был SMR, а в новейших моделях этого года — OptiNAND.