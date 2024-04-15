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Western Digital представила чемодан с накопителем на 368 ТБ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Western Digital представила новый твердотельный накопитель Ultrastar Transporter с огромной емкостью 368 ТБ и весом 15 кг. Этот накопитель является «портативным» и поставляется в форм-факторе кейса для удобства переноски, так как его вес не позволяет носить его в руках или в сумке. Сам накопитель весит 13 кг, и оставшиеся 2 кг представляют собой вес кейса.

Ultrastar Transporter разработан для удовлетворения потребностей съемочных групп и других компаний, которым необходимо хранить данные на месте, когда сетевые соединения слишком медленные или стоимость передачи данных слишком высока.

Устройство подключается к сети с помощью двух портов QSFP112 с пропускной способностью 200GbE. Кроме того, оно также имеет встроенный интерфейс 10 Gigabit Ethernet через разъем RJ45.

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