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Weibo: Realme GT5 будет первым смартфоном с регулируемой частотой процессора

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Realme GT5, новый флагманский смартфон компании, будет представлен публике уже 28 августа в 14:00 по местному времени. Эту дату и время анонсировала сама компания Realme через платформу Weibo.

Weibo: Realme GT5 будет первым смартфоном с регулируемой частотой процессора

Согласно уже известной информации, новый Realme GT5 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечит высокую производительность устройства. Также смартфон получит мощную зарядку на 240 Вт, что позволит быстро заряжать его аккумулятор. Варианты смартфона с разной объемом оперативной памяти до 24 ГБ и флеш-памяти до 1 ТБ будут доступны для пользователей.

Дисплей новинки будет обладать разрешением 1,5K и высокой частотой обновления в 144 Гц, что обеспечит плавное и качественное отображение изображений. Важной особенностью смартфона также будет его камера с главным модулем IMX890, имеющим разрешение 50 МП.

Презентация Realme GT5 намечена на 28 августа, и она предвещает интересные нововведения в мире смартфонов.

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