WD анонсировала твердотельные накопители DC ZN540 NVMe и WD Blue SN550 на 2 Тб

На этой неделе Western Digital представила два новых дополнения к своему диапазону вариантов зонированного хранения, объявив о доступности нового твердотельного накопителя WD Ultrastar DC ZN540 ZNS NVMe для создания более эффективного уровня хранения данных центра обработки данных с конкурентоспособной совокупной стоимостью владения и разработанного промышленного SSD Western Digital IX SN530 для «экстремальных условий промышленных и автомобильных приложений», — говорит Western Digital.

Твердотельный накопитель IX SN530 NVMe создан для работы в экстремальных температурах, производительности и ресурсоемких приложениях, обладает характеристиками рабочей вибрации 20G и доступен в компактных форм-факторах M.2 2230 или M.2 2280 с емкостью от 85 ГБ до 2 TB с версиями SLC будут доступны в январе 2021 года.

Отмеченное наградами портфолио WD Blue теперь предлагает популярный твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe в накопителе емкостью 2 ТБ, предлагая решение NVMe большей емкости для создателей контента, включая графических дизайнеров, аниматоров, видеооператоров, архитекторов и разработчиков программного обеспечения. Создавая цифровое искусство, используя программное обеспечение САПР или постпродакшн, твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe обеспечивает более чем в четыре раза скорость самых быстрых дисков SATA Western Digital.