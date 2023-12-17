Wccftech: iPhone 17 Pro обзаведется камерой с тетрапризмой и 10-кратным зумом

Согласно сообщению издания Wccftech, Apple планирует оснастить телефотокамеру iPhone 17 Pro тетрапризмой с 10-кратным оптическим увеличением изображения.

Кроме того, компания собирается сменить поставщика оптики для камеры iPhone: вместо LG Innotek, который поставлял линзы для iPhone 15 Pro Max, новым поставщиком станет китайская компания ICT, дочерняя компания Luxshare.

Причины исключения LG Innotek из числа партнеров Apple не уточняются. Wccftech предполагает, что это может быть связано с нежеланием южнокорейской компании снижать цены или с проблемами качества компонентов LG.

Не сообщается, когда Apple планирует представить камеру с 10-кратным зумом. Однако Wccftech сомневается, что это произойдет одновременно с выпуском iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

По слухам, оба флагмана, ожидаемые в 2024 году, получат модернизированную тетрапризму с пятикратным увеличением, которая использовалась в iPhone 15 Pro Max.