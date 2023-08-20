WCCFtech: инсайдер показал снимки плетеных проводов USB-C для iPhone 15

Инсайдер с большой авторитетом Majin Bu опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter) изображения разноцветных плетеных USB-C кабелей, которые, предположительно, будут включены в комплект поставки iPhone 15. Эту информацию сообщил портал WCCFtech.

На публикации показано несколько плетеных кабелей USB-C в различных цветах. Такие же кабели использовались в ноутбуках Apple MacBook Air, где цвет провода соответствует оттенку корпуса компьютера. Судя по всему, компания приняла аналогичное решение и для новых смартфонов.

Известно, что вся линейка новых смартфонов Apple будет оснащена разъемом USB-C, который заменит проприетарный разъем Lightning. Аналитики WCCFtech предполагают, что базовые модели iPhone 15 и 15 Plus могут поставляться с обычными USB-кабелями, в то время как в комплектации iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут появиться цветные плетеные USB-кабели. Таким образом, Apple может создать более яркое различие между стандартными и более продвинутыми моделями.

Сам инсайдер Majin Bu признался, что не может подтвердить подлинность данной утечки.

Согласно слухам, презентация новых смартфонов iPhone 15, умных часов Apple Watch Series 9 и второго поколения часов Watch Ultra может состояться 12 сентября.