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WB Montreal покинули ключевые сотрудники после провала Gotham Knights

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Информация указывает на значительные изменения в компании WB Games Montréal, связанные с уходом ряда ключевых руководителей и разработчиков за последние месяцы. Это включает в себя геймдиректора, творческого директора, исполнительного продюсера и других сотрудников.

WB Montreal покинули ключевые сотрудники после провала Gotham Knights

Студия WB Games Montréal известна своими работами над играми во вселенной DC Comics, включая Batman: Arkham Origins и Gotham Knights. Последний проект, Gotham Knights, столкнулся с некоторыми трудностями после релиза. Судя по данным о вакансиях в компании, создатели Gotham Knights работают над новыми проектами, включая кооперативный онлайновый боевик и одиночную игру, вероятно, связанные с DC Comics.

Изменения в студии могут быть связаны с влиянием новой киноконцепции, которую продвигает Джеймс Ганн, глава DC Studios. Эта концепция может повлиять на планы разработчиков и требовать пересмотра их наработок, чтобы соответствовать обновленной стратегии DC Comics.

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