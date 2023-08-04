Warner Bros. Games ищут программиста для работы над сиквелом Hogwarts Legacy

По вселенной «Гарри Поттера» может быть разрабатывается продолжение популярной игры, что подтверждают новые вакансии, опубликованные на официальном сайте Warner Bros. Games, ответственного за проект.

Одна из новых вакансий на сайте Warner Bros. Games предполагает найм младшего инженера-программиста, что, по всей видимости, связано с работой над сиквелом успешной игры, которая сразу стала мировым хитом, разойдясь тиражом в 12 миллионов копий за первые две недели после релиза.

В описании вакансии говорится: «Присоединяйтесь к команде, стоящей за созданием блокбастера Hogwarts Legacy, ролевого экшена с открытым миром, и вместе мы создадим то, что будет дальше.»

Hogwarts Legacy – это action/RPG игра, события которой разворачиваются в мире «Гарри Поттера» в XIX веке, рассказывая историю студентов Хогвартса. Игра была выпущена 10 февраля 2023 года на консолях и ПК. Согласно сайту-агрегатору Metacritic, проект получил в целом положительные отзывы.