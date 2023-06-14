WABetaInfo: WhatsApp тестирует возможность отправки видеосообщений для iOS и Android

Авторитетный портал WABetaInfo сообщил о новой функции мессенджера WhatsApp, которую добавят очень скоро, а пока функция тестируется у ограниченного количества пользователей.

Разработчики WhatsApp начали тестировать функцию отправки видеосообщений длительностью до 60 секунд. Сейчас функция коротких видеороликов тестируется в бета-версии приложения для смартфонов под управлением iOS и Android.

Пока новые возможности WhatsApp открыты небольшому количеству пользователей, но скоро их количество будет увеличено.

Предположительно, короткие видеособщения в WhatsApp станут доступны с выходом ближайшей стабильной версии приложения.