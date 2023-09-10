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WABetaInfo: WhatsApp работает над функцией фильтрации групповых чатов

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WhatsApp постоянно совершенствуется. Последние обновления сосредотачиваются на улучшении пользовательского интерфейса и добавлении долгожданных функций. Недавнее обновление, версия 2.23.19.7, доступное в бета-программе Google Play, представило интересное новшество — фильтры чатов.

WABetaInfo: WhatsApp работает над функцией фильтрации групповых чатов

Согласно информации от WABetaInfo, эта новая функция разрабатывается для предоставления пользователям большего контроля над их чатами, облегчая управление сообщениями и определение приоритетов. Несмотря на то, что она находится в стадии разработки, последнее бета-обновление включает в себя несколько важных улучшений.

Новый фильтр дает пользователям возможность создавать список своих групповых чатов, исключая отдельные беседы. Для более ясной классификации, фильтр «Личное» был переименован в «Контакты», охватывая только индивидуальные чаты. Следует отметить, что фильтр «Бизнес» был убран в этом обновлении.

Теперь на вкладке «Группы» появился специальный фильтр, который давно ожидался и соответствует запросам пользователей о более удобном управлении и организации групповых чатов в приложении. Многие пользователи принимают участие в нескольких группах, связанных с работой, семьей, друзьями или хобби, и этот фильтр обеспечивает более быстрый доступ и более удобное управление.

На данный момент эта функция доступна ограниченной группе бета-тестеров WhatsApp, но в ближайшем будущем она ожидается для более широкой аудитории по мере ее разработки.

Помимо функции фильтров чата, WhatsApp активно работает над другими улучшениями, такими как проверка электронной почты и возможность скрыть IP-адреса во время звонков. Более того, в последней бета-версии пользователи могут отвечать на обновления статусов WhatsApp, используя аватары, расширяя функциональные возможности приложения.

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