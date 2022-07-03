WABetaInfo: разработчики WhatsApp позволят пользователям скрыть присутствие в сети

Авторитетный портал WABetaInfo сообщил о новой готовящийся функции мессенджера WhatsApp.

Сейчас разработчики готовятся в бета-версии мессенджера для Android, iOS и ПК внедрить возможность показывать статус пользователя в сети.

Сейчас пользователям есть только возможность скрыть информацию про последнюю активной, но WhatsApp в будущем добавит опцию невидимки.

Источник пишет, что будет возможность показать свой статус «В сети» всем пользователям или только контактам.

Когда именно новая функция доберется до бета-версии мессенджера неизвестно.