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WABetaInfo: разработчики WhatsApp позволят пользователям скрыть присутствие в сети

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Авторитетный портал WABetaInfo сообщил о новой готовящийся функции мессенджера WhatsApp.

Сейчас разработчики готовятся в бета-версии мессенджера для Android, iOS и ПК внедрить возможность показывать статус пользователя в сети.

Сейчас пользователям есть только возможность скрыть информацию про последнюю активной, но WhatsApp в будущем добавит опцию невидимки.

Источник пишет, что будет возможность показать свой статус «В сети» всем пользователям или только контактам.

Когда именно новая функция доберется до бета-версии мессенджера неизвестно.

 

WhatsApp
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