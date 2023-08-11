WABetaInfo: WhatsApp на Android теперь поддерживает нескольких аккаунтов

Создатели мессенджера WhatsApp расширили функциональность бета-версии своего приложения для операционной системы Android 2.23.17.8, внедрив новую возможность — подключение и использование нескольких аккаунтов одновременно. Эту информацию предоставил информационный портал WABetaInfo.

Новое дополнение предоставляет пользователям WhatsApp шанс добавить дополнительный аккаунт, выполнив данное действие через значок стрелки, расположенный рядом с иконкой QR-кода. Смена между аккаунтами производится в этом же меню.

Аналитики WABetaInfo отмечают, что новые аккаунты останутся привязанными к самому приложению, обеспечивая автоматический вход без необходимости повторного ввода данных. Переключение между аккаунтами позволит общаться и отвечать на сообщения сразу с нескольких учетных записей.

«Для тех, кто владеет более чем одним аккаунтом WhatsApp и использует разные устройства для их управления, это предоставляет огромную удобство», — подчеркивают авторы статьи.

На данный момент функция находится в процессе бета-тестирования и доступна ограниченному числу пользователей. Следовательно, некоторые изменения могут быть внесены в ее функциональность перед официальным выпуском.

Аналитики также предсказывают, что с введением данной функции в общую версию приложения многие пользователи WhatsApp по всему миру смогут отказаться от использования второго мобильного устройства для управления рабочим аккаунтом, так как на одном и том же смартфоне можно будет вести как личный, так и деловой чат.